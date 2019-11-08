Цифровизация энергетического комплекса Удмуртии позволила снизить затраты на 20%

Власти Удмуртии совместно с комитетом Госдумы России по энергетике провели круглый стол на тему «Энергетический комплекс и электросетевое хозяйство — цифровая трансформация». Председатель комитета по энергетике Госдумы России Павел Завальный отметил, что цифровизация энергетического комплекса Удмуртии — это передовой опыт, который принёс определенные результаты. По его словам, операционные затраты снизились на 20%, это дает окупаемость проекту.

«Круглый стол был посвящен рассмотрению этого опыта. Мы понимаем, что требуются изменения законодательства, чтобы ускорить процессы. Поэтому по итогам заседания будет подготовлен проект рекомендаций для совершенствования законодательной базы. Всё должно быть сделано в интересах потребителя»,— сказал господин Завальный.

Гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский рассказал, что один из ключевых показателей цифровой трансформации — это увеличение надёжности, реакция на технологические нарушения увеличена в 10 раз. Также он отметил, что количество самих технологических нарушений в Ижевске сократилось в два раза. Он отметил, что опыт региона зарекомендовал себя положительно. Он будет масштабироваться на всю территорию страны.

«В самом начале проекта было много разговоров, спекуляций, препятствий. Мы выстояли и довели его по электрическим сетям в Ижевске и Воткинске до логического завершения. Это, наверное, первый случай, когда власти региона продали актив за рыночные деньги и каждая копейка пошла людям, для развития социальных объектов — школ, детских садов, домов культуры и так далее. У нас освещаются улицы, появилась красивая художественная подсветка на ключевых объектах, при этом это никак не отражается на тарифе для граждан. Это не отражается в допрасходах города или республики»,— подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он напомнил, что при недавнем ураганном ветре была масса порывов электросетей. И реакция ремонтных бригад была достаточно оперативной, в том числе благодаря консолидации ресурсов и цифровизации отрасли. «Это действительно уникальный проект. Мы его реализовали чуть больше чем за год. И сегодня, подписав соглашение, мы закладываем с ПАО «Россети» фундамент крепкого электросетевого хозяйства в Удмуртии. В него будут инвестированы большие деньги, и, как итог — экономия средств за счёт эффективности. Это все для потребителя, для граждан и для бизнеса. Все только начинается, впереди у нас амбиции консолидировать все 100% электросетевого хозяйства республики»,— подчеркнул глава Удмуртии.