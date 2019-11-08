В Таганроге открылся центр «Мой бизнес»

В Таганроге начал работать центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Это площадка, на которой в режиме одного окна доступны все государственные и муниципальные услуги для бизнеса. Также на базе центров «Мой бизнес» регулярно проводятся бесплатные образовательные мероприятия по тематикам наиболее актуальным для местных предпринимателей.



Центр «Мой бизнес» в Таганроге стал третьим в Ростовской области. В сентябре аналогичная площадка открылась в Шахтах, в конце октября — в Ростове. Центры «Мой бизнес» открываются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также регионального проекта «Поддержка предпринимательства», утверждённого губернатором Василием Голубевым.

- Таганрог занимает по численности второе место в области, входит в ростовскую агломерацию и имеет высокий промышленный, научный и человеческий потенциал, - отметил Максим Папушенко. – Открытие в городе такого центра является ответом на запрос местного бизнес-сообщества, а также направлено на решение задачи по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса для обеспечения устойчивого роста экономики региона и страны.

Центр «Мой бизнес» в Таганроге располагается в центре города, на ул. Петровской. Среди услуг, которые доступны предпринимателям на этой площадке — бесплатные консультации, доступ к льготному финансированию, проведение деловых мероприятий без необходимости оплачивать аренду помещений и т. д. Кроме того, в центре работают представители общественных объединений предпринимателей, в частности, «ОПОРЫ России» и аппарата бизнес-омбудсмена. В зависимости от актуальности для таганрогского бизнеса налоговых вопросов будет также сформировано расписание присутствия в центре «Мой бизнес» специалистов Федеральной налоговой службы.

Директор РРАПП Яна Куринова сообщила добавила, что центр «Мой бизнес» работает на сервисной основе, отталкиваясь от потребностей каждого конкретного клиента. В частности, специалисты центра предоставляют посетителям информацию о том, какие форма собственности и система налогообложения для них оптимальны и какие меры государственной поддержки им доступны, исходя из того, в какой конкретно сфере клиент ведет или планирует вести бизнес.

«Открытие центра “Мой бизнес” - очень значимое для нашего города событие, - заявила заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева. - То, что такой обширный объем услуг можно получить на одной площадке, очень важно как для опытного, так и для начинающего предпринимателя. Помимо юридически, бухгалтерских и прочих услуг большую роль в развитии предпринимательства будет играть общение, обмен идеями. Все это поможет выполнению задач, которые перед нами ставят национальный и региональный проекты по развитию малого и среднего бизнеса».

В рамках открытия центра Максим Папушенко провел встречу с местными предпринимателями, в ходе которой рассказал о возможностях, которые открывают перед предпринимателями различные государственные программы, среди которых гранты для инноваторов, федеральная программа повышения производительности труда, в которой участвует, в том числе, таганрогская компания «Полимерпром».