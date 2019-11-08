Памятник князю Александру Невскому могут установить в Нижнем Новгороде

На заседании Архитектурного совета эксперты обсудили идею установки в Нижнем Новгороде памятника князю Александру Невскому, предложенную нижегородцем Сергеем Матвеевым на сайте «Нижний 800». Ранее установить памятник князю предлагала Нижегородская епархия.

Создание памятника планируется приурочить к двум памятным датам: 800-летию со дня рождения Александра Невского и 800-летию города в 2021 году. На заседании совета были представлены различные эскизы памятника: пешая и конная фигура князя с щитом, мечом, крестом, стягом. В результате обсуждения архитекторы заседания рекомендовали для дальнейшего обсуждения два варианта установки монумента: на Благовещенской площади и возле восточного входа в Невский собор на Стрелке.

Иван Сергеев