Рехаб для девушек в цвету

В прокат выходит антиутопия Элис Вэддингтон «Райские холмы» — современная вариация «Степфордских жен». Юлии Шагельман фильм напомнил набор бессодержательных глянцевых картинок из Instagram.

Этот фильм открывается сценой роскошной свадьбы, во время которой невеста по имени Ума (Эмма Робертс) исполняет для жениха (Арно Валуа) песню с довольно двусмысленным текстом: что-то про то, что она всегда будет его слугой, готовой исполнять все его желания. Впрочем, ни гостей, ни самого молодожена этот музыкальный номер нисколько не смущает, напротив, последний с удовольствием сообщает невесте, как сильно она изменилась к лучшему, ведь еще два месяца назад с ней было очень трудно сладить, а теперь «той девушки как будто никогда и не существовало».

Оказывается, два месяца назад Уму — против ее воли, конечно,— отправили на некий остров, где располагается роскошный санаторий «Райские холмы» для молодых девиц, которые, по мнению их богатых семей, нуждаются в исправлении. Так, соседками Умы по розово-кружевной спальне оказываются Хлоя (Даниэль Макдональд), которой необходимо похудеть, чтобы стать такой же идеально стройной королевой красоты, как ее сестры, и Ю (Аквафина), чьи психологические проблемы мешают ей «правильно» себя вести в высшем обществе. Еще одна постоялица «Холмов» — популярная певица и просто красавица Амарна (Эйса Гонсалес), которая вроде бы проходит здесь лечение от алкоголизма, но на самом деле ее отправили в этот «центр эмоциональной реабилитации» потому, что она хотела исполнять свою собственную музыку, а не ту, что диктовал ее лейбл. Позже ее растущая привязанность к Уме заставит предположить, что «исправить» продюсеры и семья захотели не только ее творчество.

Заправляет заведением, напоминающим выкрученную на максимум декорацию к «Алисе в Стране чудес» (всюду розы и белые воздушные платья) некая Герцогиня (Милла Йовович), сама похожая на ходячий букет. Она проводит с девушками душеспасительные беседы, убеждая их, что все трансформации, которые они переживут в «раю», пойдут им только на пользу. Разумеется, Ума ей не верит, да и любой зритель, посмотревший хотя бы один фильм про закрытый санаторий с персоналом, одетым в белое, догадывается, что только изменением имиджа, диетой, занятиями йогой и медитациями здешние терапевтические методы не ограничиваются. И хотя авторы фильма приготовили не один, а целых три сюжетных твиста, все они (за исключением дикого и кажущегося попавшим сюда из какого-то другого фильма преображения Герцогини) очень предсказуемы.

Содержательно «Райские холмы» — полнометражный режиссерский дебют Элис Вэддингтон, которая также написала сценарий вместе с широко известным в узких кругах любителей хоррора Начо Вигалондо и Брайаном Де Лию,— тоже не может предложить ничего нового. Авторы замахиваются на такие серьезные темы, как власть патриархата, капитализм, отношение к женщинам как к собственности, желание общества непременно втиснуть их в некие стандарты внешности и поведения, а также одержимость внешним в ущерб внутреннему, настоящему. Но все они трактуются поверхностно, чтобы не сказать инфантильно. Бунт героинь против ролей, навязываемых им родней и окружением, больше похож на капризы подростков, не желающих, например, перекрашивать волосы. Отказ Умы выходить замуж за нелюбимого объясняется самым банальным образом: она борется за любовь к другому парню, который не устраивает ее маму из-за социального происхождения. Такими же плоскими оказываются и сюжетные линии других пленниц «Райских холмов».

Лишь один раз создатели фильма решаются выйти за пределы проблем первого мира, но набросок более широкой картины социального неравенства так и остается наброском. В конце концов, разговоры о бедности — это так скучно, а получить то, что хочется, можно в любом из миров, если, конечно, ты молода, красива и волосы у тебя модного цвета.