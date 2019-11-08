Гособвинитель не усмотрел состава преступления в действиях журналиста Сергея Вилкова

Государственный обвинитель на уголовном процессе в отношении журналиста Сергея Вилкова, обвиняемого в клевете на депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина, Андрей Сухоручкин заявил, что не усматривает в действиях подсудимого состава преступления.

Андрей Сухоручкин во время выступления на прениях заявил, что, размещая на своей странице в соцсетях информацию о Сергее Курихине, Сергей Вилков не обязан был проверять ее, так как делал это не как журналист, а как частное лицо. Кроме того, господин Вилков, по словам гособвинителя, не знакомился с оперативными документами правоохранительных органов о деятельности ОПС «Парковские».

Гособвинитель отметил, что, представленные доказательства не доказывают вины Сергея Вилкова. По его словам, распространитель должен быть уверен, что информация не соответствует действительности и может наносить ущерб деловой репутации личности.

«Виновность Сергея Вилкова не подтверждается совокупностью доказательств. В связи с эти заявляю о полном отказе от обвинения Вилкова. И уголовное дело, и уголовное преследование в отношении него прошу прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Признать за Вилковым право на реабилитацию»,— заявил госовинитель.

Адвокат Сергея Курихина Валерий Холоденко на суде отметил, что заявление об отказе от обвинения является необоснованным. «В нем не проанализированы ряд доказательств, из которых следует, что Вилкову было известно, что Курихин не относился к ОПС „Парковские“»,— сказал господин Холоденко. Он также заявил, что намерен обжаловать решение гособвинителя вышестоящему прокурору.

Сергей Петунин