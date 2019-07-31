Парламентарию выписали справку

Адвокат журналиста Сергея Вилкова Роман Миронов на суде по делу о предполагаемой клевете в отношении депутата Саратовской облдумы Сергея Курихина попросил суд приобщить к материалам дела документ, в котором указано, что господин Курихин «неоднократно» попадал в поле зрения оперативных служб ГУВД Саратовской области. Кроме того, адвокат обратился к суду с просьбой допросить бывших сотрудников правоохранительных органов, причастных к составлению этого документа. Сергея Вилкова обвиняют в том, что он опубликовал в соцсетях копии документов, в которых указано, что Сергей Курихин может быть причастен к организованной преступности. Ранее суд оправдал журналиста, но дело направили на новое рассмотрение.



На очередном заседании мирового суда Фрунзенского района Саратова адвокат журналиста Сергея Вилкова, обвиняемого в клевете на депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина, Роман Миронов ходатайствовал о приобщении к делу справки, подготовленной на имя первого заместителя прокурора Саратовской области Евгения Григорьева (бывший прокурор Саратовской области, убит в феврале 2008 года).

В документе, подписанном «начальником отдела по надзору за исполнением закона об ОРД (оперативно-розыскной деятельности. — "Ъ-Средняя Волга") прокуратуры области Г. В. Дытченко», говорится, что «в поле зрения оперативных служб ГУВД Саратовской области Курихин попадал неоднократно». В частности, в справке указано что «УБОП ГУВД области отрабатывал его на причастность к похищению Бандорина (Евгений, в 2004 похищен и убит, в 2006 году четверо обвиняемых по делу приговорены к длительным срокам заключения), в связи с запиской, в которой упоминался „Сережа Мелкий“». Кроме того, в справке перечисляется список лиц, с которыми в разное время мог иметь контакты Сергей Курихин, часть из которых, по данным правоохранительных органов, были причастны к совершению различных преступлений.

«Содержание данной справки тождественно и во многом дополняет новыми достаточно подробными данными оперативные справки, опубликованные 16 февраля 2015 года Сергеем Вилковым на своей странице в социальной сети „Facebook“, подтверждает информацию о возможной принадлежности Сергея Курихина к организованной преступности, ...и полностью опровергает обвинение Сергея Вилкова в инкриминируемом преступлении», — говорится в ходатайстве (имеется в распоряжении "Ъ-Средняя Волга").

Роман Миронов также попросил суд направить в прокуратуру области запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность справки и изложенных в ней фактов, а также вызвать в суд для допроса фигурирующих в ней оперуполномоченных и прочих сотрудников правоохранительных органов.

Как писал "Ъ-Средняя Волга", уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) было возбуждено в апреле 2015 года. Поводом стала публикация на сайте «Общественное мнение», в которой высказывается предположение о связях депутата с саратовскими националистами, а также пост Сергея Вилкова в соцсетях: он опубликовал документы, похожие на оперативные разработки силовых структур, где говорится о криминальных связях некоего Сергея Курихина по прозвищу Мелкий, а также о том, что работавший в налоговой полиции Михаил Завьялов «помог» ему «закрыть уголовное дело по факту неуплаты налогов за 100 000 руб.». Документы журналист выложил после того, как 13 января 2015 года на него было совершено нападение. Сергей Вилков предположил, что за этим стоит депутат Курихин. По факту избиения журналиста в ГУ МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «а» ст. 116 УК РФ («Побои, нанесенные из хулиганских побуждений»), но расследование ни к каким результатам не привело.

Дело рассматривалось дважды в разных составах суда, в августе 2017 года господин Вилков был полностью оправдан, однако в январе этого года кассационная инстанция направила дело на третье рассмотрение.

Судья Юлия Павлова должна принять решение по ходатайству Романа Миронова 8 августа. Адвокат Сергея Курихина Валерий Холоденко действия адвоката обвиняемого не комментирует.

Сергей Петунин