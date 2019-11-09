Сегодня исполняется 67 лет владельцу инвестиционной группы Volga Group Геннадию Тимченко

Его поздравляет президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк:

— Искренне поздравляю вас, Геннадий Николаевич, с днем рождения. Огромный вклад вы внесли не только в становление Континентальной хоккейной лиги, но самое главное — в развитие детско-юношеского хоккея в нашей стране. Возглавляемый вами и вашей супругой фонд является достойным примером в деле развития гражданского общества и социальной поддержке жителей нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи в достижении поставленных целей.

Виталий Ванцев Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

10 ноября исполняется 50 лет председателю совета директоров АО «Международный аэропорт "Внуково"» Виталию Ванцеву

Его поздравляет помощник президента РФ Игорь Левитин:

— Уважаемый Виталий Анатольевич! Благодаря высочайшему уровню профессионализма и солидному опыту Вы заслужили непререкаемый авторитет и уважение среди коллег и партнеров отрасли. Эти деловые качества помогают Вам принимать деятельное участие в решении важнейших задач, стоящих сегодня перед гражданской авиацией России. И свидетельством тому тот факт, что именно под Вашим руководством международный аэропорт Внуково превратился в один из самых современных и высокотехнологичных авиатранспортных комплексов страны, который из года в год демонстрирует устойчивый рост пассажиропотока и пользуется уважением авиапассажиров. Желаю Вам крепкого здоровья, новых достижений, амбициозных проектов и успехов во всех начинаниях!

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