Бывший глава ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана получил семь лет колонии

Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего главу ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина к семи годам колонии общего режима. Он признан виновным в хищении денег из бюджета, выделенных по программе «Лизинг-грант».

Супруга господина Халиуллина получила шесть лет колонии, а бухгалтер Вероника Мирзагалямова — четыре года. Обе были соучастницами по делу о хищении денег. Все они были взяты под стражу в зале суда, сообщает ИА «Татар-информ». Кроме того, по делу о хищении денег из бюджета были осуждены 20 бизнесменов. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ), подделке документов (ст.327 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174 УК РФ).

Суд установил, что с 2013 по 2016 год господин Халиуллин создавал подставные фирмы, которые могли стать участниками программы «Лизинг-грант», осужденные перечислял на их счет деньги и присваивал их. Госпожи Халиуллина и Мирзагалямова искали бизнесменов, нуждающихся в грантах, и составляли документы на получение субсидий. Общий ущерб по делу составил 21 млн руб.

"Ъ-Казань"