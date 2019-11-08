Кремлю импонирует взгляд Макрона на сценарии развития России

Президенту Владимиру Путину импонирует названные президентом Франции Эмманюэлем Макроном пути развития России, которые «выгодно отличаются от русофобских апокалиптических сценариев», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом господин Путин будет сам выбирать путь развития России, отметил чиновник.

В интервью The Economist господин Макрон заявил, что видит три сценария развития России: возможность России самостоятельно восстановить статус сверхдержавы, «евразийская модель» и сбалансированная модель отношений с Европой. При этом он не исключил, что «перезагрузка» отношений ЕС и России может занять десять лет.

«Что касается заявления президента Франции о сценариях развития России, здесь тоже справедливости ради нужно признать: они выгодно отличаются от разных поверхностных и русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах. Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который импонирует российской стороне и в том числе российскому президенту»,— сказал господин Песков журналистам. Он добавил, что Владимир Путин высоко ценит свой контакт с Эмманюэлем Макроном и их дискуссии по проблемам двусторонних отношений, а также региональным вопросам.

«Но конечно, сценарий нашего развития — это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития. <...> Конечно, там есть все элементы, о которых говорил президент Макрон — это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, со странами Африки, со странами дальнего Востока, Юго-Восточная Азия, это ориентированность России именно на добрые, взаимовыгодные отношения»,— добавил Дмитрий Песков.