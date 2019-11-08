В игорной зоне «Красная Поляна» зафиксировано рекордное число посетителей.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество гостей игорной зоны в октябре увеличилось на 40%.



В октябре 2019 года игорную зону «Красная Поляна» посетило рекордное количество гостей с момента открытия: 72 277 человек. Это почти на 40% больше по сравнению с показателем октября прошлого года, который составил 51675 человек.

Такой необычный рост связан с рядом событий, прошедших в течение месяца. Напомним, с момента работы игорную зону посетили свыше 1 500 000 человек из 149 стран мира.

С 4 по 13 октября в «Казино Сочи» прошла уже ставшая традиционной международная покерная серия EPT Open Sochi. В рамках серии турниров 11 октября состоялась школа покера, где за одним столом с приглашенными гостями учились играть в Техасский Холдем телеведущий Дмитрий Губерниев и певица Линда. А этим же вечером певица дала концерт для гостей «Казино Сочи». На центральной сцене в октябре также выступили группа «Моя Мишель» и Валерий Сюткин.

Казино «Бумеранг» в этом месяце порадовало гостей развлекательным шоу от команды КВН «Станция спортивная» и концертом Сергея Трофимова.

18 октября на территории Курорта Красная Поляна открылась спортивно-развлекательная площадка WOW ARENA, соединенная с «Казино Сочи» прямым переходом. На торжественном открытии выступил обладатель премии Top Chinese Music Awards казахский певец Димаш Кудайберген. А после концерта всего за одну ночь зал вместимостью 2500 человек перестроился в бойцовский ринг, на котором последующие два дня проходили турниры по смешанным единоборствам: FIGHT NIGHTS GLOBAL 95 и GFC 19 & KREPOST SELECTION.