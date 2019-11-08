Осужденный блогер Дмитрий Бегун может выйти на свободу досрочно

Руководство исправительной колонии №3 из Новокуйбышевска направила в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона ходатайство об условно-досрочном освобождении блогера Дмитрия Бегуна. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ходатайство должен рассмотреть городской суд Новокуйбышевска. Дату заседания назовут позже.

В 2016 году блогеров также Дмитрия Бегуна, Олега Иванца и Наталью Умярову суд признал виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Дмитрий Бегун получил шесть, Олег Иванец – семь лет колонии строгого режима, а Наталья Умярова – четыре года колонии общего режима. Все трое пытались получить от Сергея Шатило 3 млн руб. за неразглашение якобы компрометирующей его информации и снятие ранее опубликованных материалов. Блогеры были задержаны при получении части требуемой суммы – 1 млн руб. В декабре Наталья Умярова вышла на свободу по УДО.

Георгий Портнов