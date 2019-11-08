В России появился косметический бренд Buxom

Американская косметическая марка Buxom, известная своими блесками для губ, начала продаваться в России в магазинах сети «Л`Этуаль». Помимо бестселлеров и знаковых для марки продуктов для визуального увеличения объема губ в коллекцию также вошли высокопигментированные тени для век и моделирующая тушь для ресниц.

Напомним, что компания Buxom была основана в 2007 году и теперь является дочерней компанией Shiseido Americas Corporation. Сегодня бренд представлен в США, Канаде, Великобритании, странах Северной Европы и России.