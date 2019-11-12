Энергичные люди

Вот уже второе поколение этой кубышки удивляет своих владельцев названием – странным для мирного гибрида кей-кара и кроссовера. Даже если забыть о детище Ларри Флинта, «хастлер» все-таки – «делец», «энергичный», «зарабатывающий на всем, что можно». А если этот представленный на 46-м мотор-шоу в Токио Suzuki пойдет со стенда в серию практически без изменений, как, вероятнее всего, и будет, то он пригодится не в работе, а, скорее, на отдыхе, в путешествии. Hustler чуть вырос в длину и высоту, получил новое шасси, изменил экстерьер и интерьер и в духе времени обзавелся «умеренным гибридом» – трехцилиндровым 660-кубовым бензиновым ДВС в тандеме с электромотором. Дверные проемы стали выше и шире, свесы, как и прежде, практически отсутствуют, полный привод остался опцией, как и неразрезной задний мост. Вообще Hustler – лучшее подтверждение того, что автострада мирового автопрома многополосная и по ней разрешено движение с совершенно разными скоростями. Suzuki движется в собственном темпе и со своей частотой обновлений, пример – процент новизны в последнем Jimny. Вот и у нового Hustler адаптивный круиз-контроль и ассистент автоматического торможения – это лишь опции, представляете?