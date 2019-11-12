Зарядка с собой

Известный анекдот про Эйнштейна и теорию относительности: «И с этой хохмой он едет в Одессу?» С концептом Ariya, первым электрокроссовером Nissan, показанным именитым производителем на 46-м Токийском автосалоне, на первый взгляд, похожая история. Ну электротяга, по одному мотору на ось, ну батарея под низким полом. Вместо ненужной решетки – выразительный «щит», в котором собраны все датчики электронных «глаз». Просторный премиальный салон – типичная для «электрички» компоновка, где все, что удалось отобрать у ДВС, отдали пассажирам. На приборной панели минимум физических кнопок, акцент – не на удобство управления, а на вид из окна. Ariya умеет дистанционно парковаться, планирует поездку с учетом расположения зарядных станций по маршруту – для электромобиля просто бесценное умение, кто ездил, тот поймет. Но все равно – это, что ли, будущее? Это давно настоящее, оно вовсю по дорогам бегает.

Концепт Nissan Ariya соединил в себе видовые признаки двух других серийных моделей Nissan: кроссоверное начало унаследовано от Qashqai, а донором электромобильной платформы можно считать Leaf.

В чем тогда концептуальность? Ariya – полноценный элемент новой энергетики. Технология Nissan Energy позволяет автомобилю при подключении к сети работать не только на «вход», но и на «выход», не только покупать электроэнергию для зарядки своей батареи, но и продавать ее излишки. Да, а едет Ariya достойно: обещаны 435 сил и 5 секунд до 100 км/ч.