Повышение проезда в метро Екатеринбурга привело к падению пассажиропотока на 10%

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил ЕТВ о падении пассажиропотока в метро на 10% по итогам шести месяцев. Это произошло после того как в мае проезд на этом виде транспорта подорожал на 4 рубля – с 28 до 32 рублей. Это было сделано в связи с введением инвестиционной составляющей, на которую власти планируют проводить модернизацию подвижного состава екатеринбургского метрополитена.

Ранее горадминистрация рассматривала вопрос о замене поездов, но сейчас пришла к выводу о целесообразности модернизации поездов, так как это стоит дешевле в два раза не 240 млн руб. за новый состав а лишь 100 млн руб.