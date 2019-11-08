Екатеринбуржец не нашел альпийского молока в известном шоколаде и подал в суд

Житель Екатеринбурга подал иск о возмещении морального вреда к компании «Мон`дэлис Русь» (производитель шоколада Milka, Alpen Gold, Picnic). Причиной, которая заставила мужчину обратиться в суд, стал состав шоколада Milka.

Екатеринбуржец предпочитал этот продукт аналогам, считая, что он сделан из особого ингредиента — альпийского молока. Однако недавно он обратил внимание на этикетку продукта и обнаружил, что шоколад изготавливается во Владимирской области. Мужчина пришел к выводу, что информация, указанная на этикетке, не соответствует действительности, ведь альпийским воздухом коровы не дышат.

В исковом заявлении, поданном в Кировский районный суд Екатеринбурга, истец просил запретить производителю указывать на этикетке шоколада информацию об использовании при изготовлении шоколада альпийского молока. Мужчина настаивал на том, что фразы «содержит альпийское молоко» и «это молоко дают коровы, всю жизнь наслаждающиеся свежим горным воздухом, пышными лугами и теплым солнечным светом», вводят в заблуждение покупателей. Также истец просил взыскать с ответчика стоимость некачественного товара в сумме 5 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. и штраф — 2,5 тыс. руб.

Однако суд оставил исковые требования истца без удовлетворения. Это решение мужчина обжаловал в Свердловском областном суде. Коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции. Во внимание был принят тот факт, что при производстве шоколада используются молочные продукты, в том числе альпийского происхождения, а именно молоко сухое альпийское обезжиренное. Это подтвердили и в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области. В итоге решение Кировского районного суда Екатеринбурга оставили в силе.