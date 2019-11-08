В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха ЛОС

Управлением СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в результате неудовлетворительной работы ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС). Практически речь идет об оказании предприятием услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ), пояснили «Ъ-Черноземье» в облпрокуратуре, по материалам проверки которой и возбуждено дело.

«Прокуратурой совместно с управлением Роспотребнадзора на основании обращений граждан и публикаций в СМИ проверялась работа сооружений по очистке сточных вод, эксплуатируемых ООО «ЛОС»,- сообщили в надзорном ведомстве. - Установлено, что контролирующими органами по результатам лабораторных исследований в воздухе жилых и общественных зон Воронежа неоднократно отмечались случаи превышения содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. Это не соответствовало требованиям СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». Подобные факты также фиксировались у выпуска очищенных сточных вод ЛОС в воронежское водохранилище».

Напомним, еще в мае в ходе визита на ЛОС губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил, что готов «инициировать действия со стороны правоохранительных органов», если предприятие не решит проблему с неприятным запахом в городе. «Это в некотором смысле получаются умышленные действия собственников: они знают свои проблемы, скрывают их от нас и не в полной мере делают все, чтобы их исправить, — пояснял “Ъ-Черноземье” господин Гусев. — Если эти люди не будут исполнять обещанного, если они не способны на это или не хотят, будем поддавливать их проверками и штрафами, вынуждать их отказаться от объекта, либо кому-то продав его, либо кому-то уступив».

Подробнее о возможной смене собственников ЛОС, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''РВК-Воронеж'' идет на запах».

Владимир Зоркий