Новосибирское реготделение «Единой России» выбрало секретарем губернатора Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил новосибирское реготделение «Единой России». Такое решение делегаты приняли почти единогласно на 37 конференции областного отделения партии. По итогам тайного голосования, за кандидатуру главы области проголосовало 184 человек из 188 присутствовавших. Конкурент господина Травникова — секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дзержинского района, гендиректор ООО «Сибирская компания «Регион» Сергей Капишников получил три голоса, недействительным оказался один бюллетень. До этого с января по октябрь 2019 года должность секретаря новосибирского реготделения ЕР занимал вице-спикер заксобрания области Андрей Панферов.

«В лице Андрея Транивкова партийная организация области обретет решительного и достойного секретаря, он обеспечит нам победу на выборах 2020 года»,— уверен господин Панферов. В свою очередь губернатор отметил, что намерен «использовать все возможности, в том числе и реготделения партии ЕР, для решения как масштабных, так и малых насущных задач».

Ранее, губернатор на заседании президиума регионального политсовета партии отметил, что хотел бы видеть господина Панферова в должности первого заместителя секретаря. Однако, официального предложения тому не поступало.

Напомним, что президиум генсовета согласовал смену 13 секретарей реготделений «Единой России». Помимо господина Травникова, должности займут губернаторы Кировской, Брянской, Самарской, Мурманской и Нижегородской областей, Ставропольского и Приморского краев, Бакшкортостана, Кабарбино-Балкарии, Адыгеи, Севастополя и Якутии.

Юлия Сасевич