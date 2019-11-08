В 2020 году в 12 районах Прикамья начнут строить дома для переселенцев из аварийного жилья

В 2020 году краевое правительство вместе с муниципалитетами начнет закупать благоустроенные квартиры в новостройках для переселения жителей из аварийных домов. Как сообщили в региональном минстрое, новое жилье будет приобретаться в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Расселять пермяков из аварийного фонда по такой модели будут в 12 муниципалитетах: Бардымский, Большесосновский, Осинский районы, Верещагинский, Красновишерский, Краснокамский, Оханский, Соликамский и Чайковский городские округа, Пермь, Кунгур и Губаха. В минстрое уточняют, что в этих районах сосредоточено 75% от общего объема аварийного фонда в крае, поэтому важно быстрее расселить именно их.

«Одна из ключевых проблем, которая возникала у многих регионов, в том числе и у нас, при реализации программы расселения – это качество жилья или в принципе отсутствие нового жилого фонда в муниципалитетах. Благодаря тому, что Минстрой РФ предусмотрел дополнительные требования к действующим стандартам качества для жилого фонда, нам удастся этот вопрос решить, - отметил первый зампредседателя краевого правительства Михаил Сюткин.

Новые малоэтажные дома будут возводиться в муниципалитетах с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В», то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже. Жилье подключат к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать площадки общего пользования, в том числе для детей.

Всего в 2020 и 2021 годах закупят жилые помещения общей площадью 37,1 тыс. кв. м: в 2020 году – 19,2 тыс. кв. м, в 2021 году – 17,9 тыс. кв. м. Стоимость закупки составит более 1,6 млрд рублей: в 2020 году – 845 млн руб., в 2021 году – 799 млн руб. Приступить к строительства планируется в январе 2020 года.

Напомним, в этом году из запланированных 90 тыс. кв. м ветхого фонда фактически расселено 34 тыс. кв. м. В частности, Пермский и Сивинский районы и Кудымкарский округ уже досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Еще три муниципалитета – Березники, Сивинский и Ординский районы – к концу года ликвидируют весь аварийный фонд в своих территориях, признанный таковым до 1 января 2017 года.