Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Ростова-на-Дону в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной этого стала неисправность механизации крыла, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс №1165 из Ростова в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, «самолет сел в штатном режиме». На борту судна было 79 пассажиров и пять членов экипажа.