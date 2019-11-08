Предприниматель из Ижевска перевел лжесотруднику банка 480 тысяч рублей

43-летний предприниматель из Ижевска перечислил лжесотруднику банка 480 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что на мобильный телефон бизнесмена поступил звонок с номера, зарегистрированного в Московской области. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил о попытке незаконной транзакции с банковского счета потерпевшего. Для предотвращения перевода злоумышленник попросил реквизиты счета предпринимателя, который поверил звонившему и назвал ему данные двух своих карт. В результате со счетов потерпевшего было списано 480 тыс. руб.