В ХМАО чиновникам запретили материться в соцсетях Им также нельзя «лайкать» материалы с критикой власти

Правительство ХМАО внесло изменения в кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Как следует из текста документа, нововведения касаются, в частности, рекомендаций чиновникам не использовать ненормативную лексику в ходе общения в социальных сетях и не критиковать существующий конституционный строй, в том числе не «лайкать» материалы содержащие критику власти и не входить в оппозиционные группы.

Постановление подписала губернатор округа Наталья Комарова, которая сама не так давно завела аккаунты в соцсетях и призвала членов правительства Югры последовать ее примеру. Теперь все югорские госслужащие отчитываются о своей активности в сети.

Помимо онлайн активности в новой редакции кодекса уделили внимание и свободному времени чиновников. Так, например, вне службы им рекомендовали воздерживаться от поступков и высказываний, которые могли бы негативно отразиться на их репутации, а также повлиять на авторитет государственного органа.