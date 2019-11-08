Погода ослабила озимые во всех регионах Черноземья

Национальный союз агростраховщиков (НСА) по итогам космического мониторинга выявил отставание в развитии озимых в шести регионах Черноземья и в ряде прилегающих субъектов. По словам президента НСА Корнея Биждова, в Орловской, Тульской и Белгородской областях снижение уровня развития культур составляет до 10% от нормы, а в отдельных районах Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Брянской и Воронежской областей - 20%, что «свидетельствует о высокой вероятности проблем с озимыми всходами».

По оценке НСА, на состояние культур могли повлиять низкий уровень накопительных осадков и отрицательные ночные температуры при отсутствии снежного покрова. В частности, в октябре дефицит осадков в 20-40% был выявлен в Орловской и Курской областях. В сентябре дефицит влаги в Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и отдельных районах Воронежской области достигал 20%. При этом прогнозы на ближайшие две недели не обещают значительных осадков на юго-востоке Белгородской и Воронежской областей, а ночные температуры окажутся ниже нуля. «Такая ситуация может усугубить проблемы, связанные с недостатком влаги, и растения могут уйти в зиму ослабленными, что сделает озимые более уязвимыми к зимним рискам,– отметил Корней Биждов.– В этой ситуации НСА рекомендует сельхопроизводителям применение агротехнологий, направленных на укрепление растений перед зимой».

Олег Мухин