Девелопер получил разрешение на строительство в Перми высотки через суд

ООО СЗ «Правовой гарант» получило разрешение на возведение 27-этажного жилого дома со встроенным помещением выставочного зала по адресу: ул. Луньевская, 4 (напротив ТЦ «Карусель») Площадь дома на 192 квартиры составит 10,16 тыс. кв. м. Разрешение застройщик получил 16 октября, в результате судебного разбирательства с департаментом градостроительства.

Руководителем ООО СЗ «Правовой гарант» является Дмитрий Шиколенко (возглавляет компанию по продаже недвижимого имущества «Транзит»), а единственным учредителем – Мария Пуртова (соучредитель ООО «Специализированный застройщик «ОМД» - подготовка к продаже недвижимого имущества). СЗ «Правовой гарант» занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.

Исковое заявление в суд СЗ «Правовой гарант» направила в конце мая этого года, общество оспаривало отказ городского департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) в выдаче разрешения на строительство. Как поясняли в ДГА, представленные документы не соответствовали требованиям строительства, некоторые документы отсутствовали. Среди претензий мэрии – отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки, используемые для проезда к будущему дому. Однако суд выяснил, что подъезд к участку запроектирован со стороны квартальной улицы Луньевская. Также в департаменте посчитали, что некоторые части здания будут выходить за границы допустимого размещения объекта. Это основание суд также счел не соответствующим законодательству.

Кроме всего прочего, департамент градостроительства указал на отсутствие правоустанавливающих документов у «Правового гаранта» на участки под автостоянку. Суд установил, что жители новостройки должны будут хранить свои машины на подземной и открытой стоянках у дома, либо на муниципальных стоянках. Также застройщик заключил договор аренды территории на ул. Самолетная, 7а на хранение авто с частным предпринимателем. Однако выяснилось, что зонирование этой территории (рекреационно-ландшафтная зона Р-2) не предполагает организацию стоянки. В этой части суд поддержал отказ городских властей в выдаче разрешения застройщику и указал, что девелопер, внеся необходимые изменения в проект, может снова обратиться в ДГА за получением разрешения на строительство дома.

Несмотря на то, что разрешение на строительство дома все-таки выдали, 21 октября и мэрия, и СЗ «Правовой гарант» подали заявления на обжалование решения краевого арбитража.