Сегодня исполняется 55 лет главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову

Его поздравляет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:

— Уважаемый Артур Олегович! Вы истинный патриот, опытный, требовательный и умелый руководитель. Пройденные годы и приобретенный и профессиональный опыт станут надежной основой для новых свершений, гарантией достижений высоких результатов. Уверен, что ваш авторитет, многолетний опыт и талант руководителя, знание проблем Республики Карелия, умение принимать взвешенные решения будут способствовать укреплению российской государственности, развитию экономического потенциала региона, повышению благосостояния его жителей! Желаю Вам новых успехов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Поздравление передает заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк:

— Уважаемый Артур Олегович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Вы прошли большой трудовой путь, и Ваша деятельность на ответственных государственных постах может служить примером гражданственности и трудолюбия, преданности делу и служения интересам укрепления государства. Но я знаю Вас скорее не как руководителя высокого ранга, а как интеллигентного, отзывчивого, внимательного к проблемам людей человека, всегда готового помочь всем, кто в этом нуждается. В 2008 году Вы стали инициатором и одним из главных организаторов уникального всероссийского проекта в поддержку одаренных детей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур «Хрустальные звездочки», в состав жюри которого я с удовольствием вошла. Выступая на открытии очередного конкурса, Вы сказали, что фестиваль «Хрустальные звездочки» — один из самых любимых проектов службы судебных приставов и часть ее души. Мы все видели, что для Вас это действительно потребность души. Вы человек творческий и смогли собрать команду единомышленников, которая продолжает традиции «Хрустальных звездочек» и сегодня. Вы из тех людей, которые верны своему слову, не умеют трудиться вполсилы, где бы они ни работали. Дай Бог Вам побольше сил для осуществления всех планов и начинаний! Удачи, терпения, здоровья и долгих плодотворных лет!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»