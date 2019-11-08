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Российские вертолеты будут ежедневно патрулировать границы на севере Сирии

Российские военные будут ежедневно задействовать вертолеты армейской авиации для патрулирования границы на севере Сирии, сообщил летчик Воздушно-космических сил России Дмитрий Иванов. Он отметил, что вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.

«Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям. Полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50–60 метров», — сказал господин Иванов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии.

Подробнее о российско-турецких переговорах — в материале “Ъ” «Сирию принуждают к миру».

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