С чего все начиналось

Первый пик популярности подкастов пришелся на середину 2000-х годов, тогда появилось и само слово «подкаст» — от iPod и broadcast («вещание»). В феврале 2004 года британский журналист Бен Хаммерсли уже закончил статью о новом явлении для колонки в The Guardian, когда ему позвонили из службы выпуска и сказали, что надо дописать еще одну строку. Тот, недолго думая, приписал: «А как мы должны называть этот новый феномен — аудиоблоги? Может, подкасты?» Журналист в тот вечер писал о набиравшем популярность формате распространения информации — периодическом выпуске аудиофайлов (иногда видео), которые пользователи могли скачать в интернете и прослушать в любое время. Сам феномен зародился еще в начале 1990-х годов, но больше десятилетия у него не было такого названия.

По данным компании Edison Research, аудитория подкастов в США продолжает расти: в 2019 году их слушает 51% американцев (против 44% в 2018-м), 32% американцев слушают подкасты ежемесячно (против 26% в прошлом году), а 22% — еженедельно (17% в прошлом году). «Растущий тренд на потребление медиаконтента везде и в любой момент создает огромные возможности для цифровых медиа, важным компонентом которых являются подкасты,— считает партнер PwC Дэвид Силверман.— Дома через смарт-колонку, на работе на ПК или где угодно на мобильном устройстве все больше американцев слушают в разные моменты жизни, создавая надежную платформу для подкастов».

По прогнозам Бюро интерактивной рекламы (IAB) и консалтинговой компании PwC, ежегодно выпускающих доклад о рынке подкастов, к 2021 году его объем достигнет $1 млрд, тогда как в 2018 году он составлял $479,1 млн. Как ранее высказывался гендиректор компании Stitcher, специализирующейся на подкастах, Эрик Дин, переломным моментом стал 2014 год и выход Serial — журналистского расследования громких преступлений в форме подкаста, остающегося и сейчас одним из самых популярных. Именно после этого крупные рекламные компании всерьез обратили внимание на этот сектор.

Рост популярности формата привлекает в эту сферу и игроков, не специализирующихся на подкастах: так, в феврале стриминговый музыкальный сервис Spotify купил два подкастинговых стартапа — Gimlet и Anchor, а также сообщил, что собирается потратить на приобретения в этой сфере $400–500 млн в 2019 году. Недавно созданные платформы для подкастов Luminary (позиционирует себя как «Netflix в мире подкастов») и Himalaya уже привлекли по $100 млн, а четвертая по размеру радиовещательная компания США Entercom приобрела 45% в компании Cadence13, специализирующейся на подкастах. Летом 2018 года собственную платформу для подкастов запустил Google — Google Podcasts, есть своя платформа для прослушивания подкастов и у Apple.

Именно возникновение масштабных платформ для прослушивания подкастов стало одной из составляющих их нынешнего успеха: прослушав заинтересовавший его подкаст, пользователь можно продолжать находить все новый контент на той же платформе, которая сама будет рекомендовать ему подкасты на основании уже прослушанных. Уже сейчас на некоторых платформах возможен поиск не только по названию, но и по теме подкаста, а как говорил глава Google Podcasts Зак Рено-Ведин, в будущем все подкасты будут переведены в текстовый формат, так что их содержание будет индексироваться поисковиком.

Растет аудитория подкастов и в мире в целом, хотя их рынки на языках, отличных от английского, остаются сравнительно скромными. По данным исследовательской компании Ovum, в 2016 году в мире в целом было 287 млн слушателей подкастов, к 2023 году их число вырастет до 1,85 млрд. Выручка мирового рынка подкастов уже достигает $1 млрд, а к 2022 году должна удвоиться.