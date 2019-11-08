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Русфонд, СПЧ и ОП РФ договорились об общих ценностях

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

6 ноября Русфонд, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общественная палата РФ подписали Меморандум о совпадении интересов в вопросах развития донорства костного мозга. А 18 ноября стартует экспедиция «Совпадение» — самая масштабная в истории России акция по пропаганде донорства костного мозга, поддержку которой окажут СПЧ и ОП РФ. Организованная Русфондом при поддержке Фонда президентских грантов экспедиция продлится год. За это время ее участники посетят более ста городов и сел в пяти федеральных округах России, проведут донорские акции, круглые столы, лекции и другие культурные мероприятия с участием региональных властей, представителей бизнеса и общественности. Предполагается, что экспедиция пополнит Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова 20 тыс. новых доноров.

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