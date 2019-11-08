4,695 триллиона рублей собрали российские таможенные органы в федеральный бюджет в январе—октябре 2019 года, сообщила вчера Федеральная таможенная служба. Это на 2,6% меньше, чем было годом ранее: в январе—октябре 2018-го таможенные поступления составляли 4,82 трлн руб. Некоторое сокращение сборов в основном связано со снижением цен на нефть, которая составляет основу российского экспорта. Средняя цена Urals в январе—октябре 2019 года была равна $63,53 за баррель, что заметно меньше $71,55 за баррель, фиксировавшихся за тот же период 2018 года. План по перечислениям в бюджет для таможенного ведомства на 2019 год установлен на уровне 5,831 трлн руб. Отдельно в октябре ФТС собрала 517 млрд руб.