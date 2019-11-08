«Т Плюс» вошла в сети

ПАО «Т Плюс» в течение 25 лет должно инвестировать в тепловые сети Саратова почти 12 млрд руб. в рамках концессионного соглашения. Договор о передаче объектов теплоснабжения областного центра коммерческой структуре подписан между правительством региона, администрацией Саратова, местным филиалом «Т Плюс» и предприятием «Саратовский коммунальный комплекс». Концессионер обещает полностью обновить тепловую инфраструктуру города. Городская дума Саратова уже одобрила повышение тарифов на тепло в связи с передачей сетей. Эксперты признают неизбежность подорожания услуги, но положительно оценивают передачу коммунальных объектов частнику.

В правительстве Саратовской области подписано соглашение о передаче в концессию тепловых сетей Саратова ПАО «Т Плюс». Как сообщает пресс-служба правительства, участниками инициативного соглашения стали концедент — МО «Город Саратов», концессионер — филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», МУП «Саратовский коммунальный комплекс» и правительство Саратовской области.

Как писал „Ъ“, в октябре этого года глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о передаче теплосетей коммерческий структуре. Инициатором соглашения стало «Т Плюс», что давало право мэрии передать объекты коммунальной инфраструктуры без конкурса, однако в августе мэрия все же разместила информацию о намерении передать сети частному инвестору, желая ознакомиться с возможными предложениями других организаций. Поскольку других предложений не поступило, договор был подписан с единственным ­претендентом.

Саратовские теплосети, которыми «Т Плюс» до последнего времени пользовалось по договору безвозмездной аренды, передаются концессионеру сроком на 25 лет. ПАО планирует до 31 декабря 2043 года инвестировать в инфраструктуру 11,9 млрд руб. Согласно соглашению, передаются 582,4 км муниципальных тепловых сетеи, 34 котельные (24 здания котельных и 10 котельных), 119 центральных тепловых пунктов. Уровень потерь тепловой энергии должен сократиться с 18% от общего количества отпущенной энергии в 2019 году до 8% в 2043 году. Количество прекращений подачи тепла из-за техногенных аварий к окончанию концессии должно быть сведено к нулю.

Идея отдать 300 км саратовских тепловых сетей в концессию возникла летом прошлого года. Глава города Михаил Исаев и руководитель Саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов назвали ее «практически единственным» вариантом модернизации трубопровода. У энергокомпании имеется опыт концессионных соглашений в этой сфере в Волгограде и Ижевске.

По данным саратовского филиала ПАО «Т Плюс», износ коммуникаций в городе составляет 60–100%. Как сообщили в компании, в первую очередь работы будут направлены на замену подземных трубопроводов, реконструкцию центральных тепловых пунктов и восстановление обратных циркуляционных труб горячего водоснабжения, что позволит повысить качество горячего водоснабжения, будет произведена замена тепловой изоляции надземных трубо­проводов.

Губернатор Валерий Радаев на церемонии подписания соглашения сказал, что «избавить людей от накопившихся проблем с теплоснабжением способен только концессионер с четким планом действий».

Гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер обратил внимание, что концессионное соглашение — это «реальная возможность качественно улучшить состояние муниципальных сетей Саратова». «Документ четко устанавливает ответственность за развитие теплоснабжения. У нас есть согласованный план мероприятий, где детально описаны все объекты. Будем двигаться по нему»,— отметил он.

Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что городу крайне сложно поддерживать на должном уровне работу коммунальных сетей, в частности, теплоснабжения, ввиду их высокой изношенности. Концессионное соглашение, по его словам, становится решением, которое позволит обеспечить горожан качественной услугой и задать перспективы развития теплосетевого ­комплекса.

На октябрьском заседании саратовская городская дума уже утвердила повышение тарифов на тепловую энергию сверх установленных правительством РФ пределов (4%). С 1 июля 2020 года тарифы вырастут на 6%.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Александр Осин отмечает, что, передавая коммунальную инфраструктуру в концессию, мэрия «самоустранится» от вопроса финансирования ЖКХ.Это соглашение, по его словам, позволит снизить расходы бюджета, но повысит риски, связанные с управляемостью системы. Кроме того, эксперт отмечает, что финансировать модернизацию теплосетей будет население и остальная экономика за счет повышения тарифов.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов называет передачу коммунальных активов частной компании правильным решением. «Концессионер заинтересован в том, чтобы деятельность взятых им в концессию активов была успешной, так как от этого зависит его доход. Очевидно, что он будет делать все для того, чтобы повысить эффективность их деятельности, быстрее вернуть вложенные средства, максимизировать прибыль. Причем решать эти задачи концессионер будет комплексно, например, модернизировать эти активы будет не только потому, что должен это сделать по закону, но и для того, чтобы уменьшить потери используемых ресурсов и производимой продукции»,— отмечает он.

Сергей Петунин