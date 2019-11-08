NokianTyres наткнулась на северный вывод

Конкурсный управляющий компании «Русшина-Тюмень», принадлежавшей до банкротства арестованному в Италии уфимскому бизнесмену Андрею Смышляеву, пытается вернуть в конкурсную массу активы в Тюменской области, отчужденные в 2016 году в пользу членов семьи господина Смышляева. В их числе земельные участки и недвижимость в Тобольске и Тюмени. Часть активов находится в залоге у владельца группы «Уфимский хлеб» предпринимателя Алексея Крутова.

У компании «Нокиан шина» — российского подразделения мирового концерна NokianTyres, которая является крупнейшим кредитором уфимского предпринимателя Андрея Смышляева (владел сетью магазинов «Таганка»), возникли затруднения с возвращением части активов бизнесмена, принадлежавших его компании «Русшина-Тюмень». Конкурсный управляющий «Русшины-Тюмень» Григорий Вайнштейн установил, что у предприятия до 2016 года была недвижимость в Тюмени и Тобольске, в том числе в Тобольске гараж, газопровод, кафе, административно-бытовой комплекс и два земельных участка площадью 0,1 га, в Тюмени — шесть земельных участков площадью 3,2 га, три газопровода, пять складов, три нежилых здания и одна котельная. Однако в 2016 году объекты были переоформлены на Сергея Салманова — бывшего шурина господина Смышляева, а в марте текущего года — на физических лиц Сергея Шаманчукова и Галину Евдокимову. Последнюю сделку тюменское управление Росреестра зарегистрировало несмотря на арест, наложенный на эти активы в марте арбитражным судом Башкирии. Госпоже Евдокимовой отошли газопровод, склад, котельная и участок в Тюмени, господину Шаманчукову — все остальное имущество. Кроме того, через девять дней после оформления недвижимости на новых владельцев тюменское управление Росреестра оформило на активы обременение: господа Евдокимова и Шаманчуков передали их основую часть в залог владельцу холдинга «Уфимский хлеб» Алексею Крутову. Один участок в Тюмене перешел в залог к предпринимателю Артуру Хисматуллину (владеет 80% уфимского ООО «Культурно развлекательный центр “Оазис-клуб”»).

Информации о стоимости тюменских активов «Русшины-Тюмень» и виде их использования в открытых источниках нет.

По иску конкурсного управляющего арбитражный суд Тюменской области признал регистрацию перехода прав собственности на имущество к Сергею Шаманчукову и Галине Евдокимовой незаконной. Областное управление Росреестра пыталось доказать в суде свою правоту, заявив, что информацию об аресте активов арбитражным судом Башкирии ведомство получило с опозданием — только в апреле. Однако суд указал, что вопросы взаимодействия между региональными управлениями Росреестра не должны препятствовать защите прав и интересов субъектов гражданских правоотношений. Нескоординированность действий внутри подразделений ведомства «привела к затруднению процесса возвращения имущества в конкурсную массу», а действия тюменского управления фактически «позволили скрыть имущество должника ООО “Русшина-Тюмень” от кредитора», отметил областной суд.

В настоящее время «Нокиан шина» пытается оспорить всю цепочку сделок по переходу тюменских активов, заключенных в 2014-2016 годах. В компании уверены, что целью сделок был вывод активов. Общая кредиторская задолженность «Русшины-Тюмень» перед кредиторами составляет около 2,5 млрд руб., из которых 1,25 млрд руб. — это долг перед «Нокиан шина».

Григорий Вайнштейн от комментариев отказался. Представители Андрея Смышляева и Сергея Сальманова для комментариев были недоступны.

Алексей Крутов сообщил „Ъ“, что получил активы в залог после того, как предоставил заем Сергею Шаманчукову и Галине Евдокимовой. Условия сделки он раскрыть отказался. «Деньги мне уже вернули. Просто я не успел снять обременение из-за судебного запрета на внесение изменений в регистрационные документы», — отметил он.

Артур Хисматуллин пояснил, что предоставил Галине Евдокимовой заем на 20 млн руб., и его договор ипотеки также уже не действует. Вернула ли заемщица деньги, он не уточнил.

Андрей Смышляев в мае был задержан на собственной вилле в Италии по запросу об экстрадиции, направленному Генпрокуратурой РФ. В России предприниматель обвиняется в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и хищении у «Нокиан шина» 1,5 млрд руб. Компания поставляла продукцию предприятию «Русшина-Тюмень», а та — сети шинных магазинов «Таганка».

По мнению юристов, возникшие трудности с возвращением активов в конкурсную массу носят временный характер. «Больших затруднений для благоприятного исхода дела я не вижу,— прокомментировал перспективы удовлетворения требований конкурсного управляющего управляющий партнер судебного агентства “Барристер” Айдар Муллануров.— Если после “Русшины-Тюмень” их владельцами действительно были аффилированные лица бенефициара компании, то сомневаться в перспективах такого иска не приходится». Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин также не сомневается в положительном исходе спора: «Главное — опротестовать первую сделку, а все последующие развалятся автоматически».

Булат Баширов