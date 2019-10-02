«Нокиан шине» послали итальянский привет

Уфимский предприниматель, экс-владелец сети шинных магазинов «Таганка» Андрей Смышляев, ожидающий в Италии решения об экстрадиции в Россию, направил обращения российским СМИ и бизнес-омбудсмену Борису Титову. В них он указывает на вероятную политическую подоплеку уголовного дела, возбужденного на него на родине, и открещивается от обвинений в мошенничестве на 1,5 млрд руб., предъявленных после обращения в правоохранительные органы его кредитора — российского подразделения мирового концерна NokianTyres. Юристы полагают, что бизнесмен прибег к помощи предпринимательского сообщества и СМИ в расчете убедить итальянские власти не удовлетворять запрос Генпрокуратуры о его принудительном возвращении в страну.

Предприниматель Андрей Смышляев, задержанный в мае итальянскими властями на своей вилле на озере Комо в ответ на запрос Генеральной прокуратуры РФ о его возвращении в Россию, запросил поддержки российских СМИ и уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. В России господин Смышляев обвиняется в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и хищении 1,5 млрд руб. у российского подразделения мирового концерна NokianTyres — компании «Нокиан шина», поставлявшей продукцию сети его шинных магазинов «Таганка».

В своем обращении, направленном в несколько изданий, включая «Коммерсантъ», а также в Союз журналистов России и озаглавленном как «пресс-релиз», он сообщает о причинах возникновения многомиллиардной задолженности перед кредитором и об обстоятельствах возбуждения уголовного дела. Он просит учитывать его разъяснения в публикациях о его деле, так как заметил недостоверные сведения о своей личности и «характере предпринимательской деятельности».

В мае 2018 года Андрей Смышляев был признан банкротом. Обвинение в мошенничестве ему было предъявлено в декабре 2018 года заочно, так как в последние несколько лет бизнесмен живет в Италии.

Из релиза следует, что в отношении господина Смышляева в России расследуется два уголовных дела — кроме обвинения в мошенничестве, по заявлению «Нокиан шина», он обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) по заявлению УФНС. Предприниматель видит в уголовном преследовании политическую подоплеку. Он убежден, что уголовные дела были возбуждены в связи с его свидетельскими показаниями по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, который в 2017 году был обвинен в неуплате 3,7 млн руб. подоходного налога от продажи господину Смышляеву компании «Автореал». Андрей Смышляев был одним из главных свидетелей по этому делу и в апреле 2018 года давал показания суду по видеоконференцсвязи из консульства России в Милане. Приговор по этому делу вице-мэра вынесен не был: в апреле 2018 года Уфимский районный суд приговорил господина Филиппова к штрафу 250 тыс. руб., но в сентябре того же года Верховный суд Башкирии вернул дело в прокуратуру.

В обращении Андрей Смышляев сообщает, что в ходе судебного процесса «регулярно» получал от Александра Филиппова угрозы «как в отношении жизни и здоровья, так и в отношении бизнеса».

Что касается неисполненных обязательств перед компанией «Нокиан шина», то, как заявляет предприниматель, он считает их следствием негативных явлений на рынке — падения спроса и, как следствие, неплатежей оптовых покупателей шин, в том числе внутри его группы «Таганка». «В связи с тем, что данный гражданско-правовой спор не может быть разрешен на взаимовыгодных условиях посредством банкротных процедур и, тем более, уголовного преследования», отмечает он, предприниматель намерен урегулировать спор с кредитором «миром» и предпринимает «действия по возобновлению переговоров с представителями компании», отмечается в письме.

В аппарате российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова сообщили, что получили обращение Андрея Смышляева, содержание которого во многом похоже на содержание пресс-релиза. Оно находится на экспертной оценке, добавили в пресс-службе господина Титова.

Финансовый управляющий Андрея Смышляева Ольга Жданова полагает, что обращение «направлено на создание некоего положительного образа, чтобы воспрепятствовать экстрадиции». «Ни господин Смышляев, ни его представители не пытались со мной связаться. Напротив, совершали планомерные действия по выводу активов, их перепродаже, затрудняли процесс взыскания»,— заявила она, добавив, что это «не похоже на процесс урегулирования».

В пресс-службе «Nokian Tyres Россия» добавили, что «вывод активов, начавшийся в 2014 году, до поставки автомобильных шин, которые впоследствии не были оплачены, указывал на заранее возникший умысел на хищение».

Александр Филиппов назвал заявление об угрозах в адрес господина Смышляева «абсолютной чушью». ««Показания, которые он давал в ходе следствия, не нашли подтверждения ни на следствии, ни в суде,— заявил господин Филиппов.— А обвинения в запугивании выглядят настолько смехотворно, что не нуждаются в комментариях».

«Италия, как правило, не отказывает в экстрадиции обвиняемых, если Генпрокуратура России сможет доказать обоснованность обвинений,— отмечает первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов “Трунов, Айвар и партнеры” Людмила Айвар.— Написав такое обращение, Андрей Смышляев поступил абсолютно правильно с точки зрения тактики. При уполномоченном по правам предпринимателей созданы общественные приемные, экспертные советы, которые могут с точки зрения права оценить, насколько обоснована экстрадиция. Заключения специалистов могут войти в набор материалов уголовного дела, который российская сторона будет представлять в Италии для обоснования законности ходатайства об экстрадиции».

Старший партнер адвокатского бюро ЗКС Андрей Гривцов согласен с тем, что «широкое освещение дела в российских СМИ, выпячивание нарушений могут повлиять на решение итальянских судов об экстрадиции». «Они изучают российскую прессу, изучают обстоятельства уголовного преследования»,— добавил собеседник.

Булат Баширов, Влада Шипилова