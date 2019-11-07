В Госдуму внесен законопроект о трудоустройстве иностранных студентов

Сенаторы Совета федерации и депутаты Госдумы во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным внесли законопроект, который позволит иностранным студентам работать без получения на то соответствующих разрешений. В пояснительной записке к документу говорится, что речь идет об очной форме в профессиональных образовательных организациях и вузах, а также о работе в свободное от учебы время.

В настоящее время работать в России без разрешения на работу иностранные студенты могут в образовательных организациях либо в созданных ими хозяйственных обществах или партнерствах.

По официальным данным в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 210 тыс. человек. Из них, по сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться.