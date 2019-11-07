В Петербурге на митинге КПРФ задержали депутата ЗакСа Ольгу Ходунову

На митинге, посвященном 102-й годовщине Октябрьской революции, в Петербурге задержана первый секретарь горкома КПРФ, член президиума ЦК коммунистической партии и депутат Законодательного собрания города Ольга Ходунова. Помимо нее в ходе акции задержаны также еще как минимум девять активистов, включая одного несовершеннолетнего. Всех их отвезли в 18-й отдел полиции, сообщает с места событий корреспондент “Ъ-СПб”.

Вечером 7 ноября митингующие прошли колонной от Соборной мечети на Кронверкском проспекте до крейсера Аврора, где намеревались возложить цветы. Шествие сторонников КПРФ не было согласовано с городскими властями.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что днем 7 ноября свою акцию в честь годовщины революции также провели члены петербургского отделения партии «Коммунисты России». Их митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала прошел без происшествий.

Олег Дилимбетов