«Коммунисты России» встретили годовщину Октября митингом на площади Ленина

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» провело торжественный митинг в честь 102-й годовщины Октябрьской революции на площади Ленина у Финляндского вокзала. На акции собралось более 60 человек. Они были с флагами и плакатами. Митинг, согласованный с городскими властями, прошел мирно и без задержаний, сообщает с места событий корреспондент “Ъ-СПб”.

Также в четверг, 7 ноября, отметят годовщину революции и представители КПРФ, которые в 19:30 начнут шествие от мечети возле станции метро «Горьковская», пройдут до крейсера «Аврора» и возложат к нему цветы. На том же месте пройдет встреча с депутатами от КПРФ разного уровня.

Олег Дилимбетов