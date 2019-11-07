Набиуллина обещала не поддерживать экономический рост ценой разгона инфляции

Банк России не будет поддерживать рост российской экономики ценой разгона инфляции, главной задачей ЦБ является обеспечение ценовой стабильности, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи, организованной Ассоциацией европейского бизнеса. По ее словам, цель политики Центробанка инфляция вблизи 4%.

«Мы не действовали и не будем действовать таким образом, чтобы поддержать экономический рост ценой разгона инфляции. Мы считаем, что как раз стабильность макроэкономических показателей наряду с развитием финансовой инфраструктуры, валютного рынка создают условия для развития самой экономики»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). Она отметила, что реализация национальных проектов потребовала повышения налога на добавленную стоимость. Глава ЦБ выразила надежду, что впоследствии это будет компенсировано для бизнеса более высокими темпами роста.

Банк России в начале сентября понизил свой прогноз по росту ВВП на 2019 год с 1–1,5% до 0,8–1,3%. Минэкономики ожидает рост экономики России в 2019 году на уровне 1,3%.

Ранее в докладе Центрального банка России сообщалось, что национальные проекты окажут видимое влияние на ВВП России только в 2022 году, а наиболее существенное воздействие от нацпроектов можно будет увидеть после 2022 года.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».