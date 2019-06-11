Глава отдела по борьбе с коррупцией Лодейнопольского района задержан по подозрению во взятке

Во вторник, 11 июня, сотрудники Управления собственной безопасности задержали начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД по Лодейнопольскому району Максима Лоева. 35-летнему майору полиции предъявлено обвинение в получении взятки за незаконное бездействие, сопряженное с вымогательством взятки, сообщает 47news.

По данным издания, задержанию полицейского предшествовало задержание 30-летнего гражданина в Подпорожье. Оперативные действия были проведены при получении им 300 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя. По версии следствия, эти деньги предназначались для передачи Лоеву — за невозбуждение уголовных дел после проверок бизнесмена.

Отмечается, что Максим Лоев служит в правоохранительных органах в течение 13 лет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге оперативниками УФСБ был задержан заместитель гендиректора ГУП «Горэлектротранс» по финансам и закупкам Андрей Ростокин.