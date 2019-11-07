Грета Тунберг проложит курс на Запад

Шведская экоактивистка Грета Тунберг снова оказалась в центре внимания. Она попросила помощи в Twitter в поиске транспорта. Дело в том, что ей в ноябре нужно из США добраться до Испании для участия в Конференции по изменению климата. И как выяснилось, к этому Тунберг была не готова. Проблема заключается еще и в том, что она принципиально не летает на самолетах. Теперь пользователи предлагают ей самые необычные варианты, как пересечь Атлантику. Об этом — Глеб Силко.

Протесты в Чили, которые начались с митингов против повышения цен на транспорт, а закончились столкновением с полицией и их влиянием на мир обсуждают не первую неделю. Но одного последствия этих событий не мог предвидеть никто. Шведская экоактивистка Грета Тунберг оказалась в весьма затруднительной ситуации. Конференцию по изменению климата из Чили перенесли в Испанию. И теперь не использующей самолеты школьнице нужно каким-то образом пересечь Атлантику. Просьба о помощи через Twitter вновь сделала Тунберг героиней множества мемов. На этот раз пользователи советуют ей новые экологичные способы путешествия через океан. Например, на катамаране, на дельфинах или брасом вплавь. Русскоязычные пользователи сразу призвали на помощь музыканта Юрия Лозу: они уверяют, что описанное в его песне «Плот» средство передвижения наверняка поможет Грете.

От шутников досталось даже Арнольду Шварценеггеру. Он недавно встречался в США с Тунберг, они вместе покатались на велосипедах. Теперь пользователи Twitter предложили экоактивистке вновь использовать велосипеды и мощные руки «Терминатора». Кстати, сам «Железный Арни» не первый раз становится символом экодвижения. Изображение, где он сидит в хвойном лесу на камне, мечтательно глядя вдаль в окружении оленей, зайцев, сурка, белки и совы, стало мемом, им часто иллюстрируют шутки об экологичном поведении. Но если через Атлантику на велосипеде — это что-то за гранью фантастики, то вот в предложении переплыть океан на плоту, есть здравое зерно, рассказывает путешественник и эксперт по выживанию Тимофей Баженов: «Атлантику пересечь можно разными способами, и вряд ли все они доступны для слабой и плохо подготовленной Греты. История знает случаи, когда люди пересекали океан и на плотах. В частности, Тур Хейердал построил “Кон-Тики”. Доставлять Грету Тунберг с одного побережья на другое — это задача папы Греты, ведь он однажды решил уже этот вопрос, значит, сделает это снова».

А если серьезно, то очевидно, что Тунберг найдет какой-нибудь экологичный способ добраться до Мадрида, ведь до США из Швеции она доплыла на яхте с солнечными батареями. Но что если об экологии хочет позаботиться не только она, но и множество других людей? Реально ли отказаться от самолета, если нужно пересечь океан? К сожалению, пока что нет, констатирует председатель Международного социально-экологического союза Святослав Забелин: «Я не слышал о пассажирском сообщении между двумя берегами Атлантики. Какие-то круизы существуют, но это больше вид отдыха. А вот пассажирские корабли, которые плавали между двумя берегами Атлантики, давно ушли в небытие».

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До тех пор, пока конструкторы не сделают самолеты более экологичными, и в отсутствие друга-миллиардера, который даст свою яхту на солнечных батареях в аренду, видимо, двигаться к экологически чистому будущему придется на маленьком плоту.

В 2019-м словосочетанием года составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили climate strike в переводе — «климатическая забастовка». Благодаря в том числе Грете Тунберг его упоминание выросло в 100 раз, по сравнению с 2015-ым, когда словосочетание зарегистрировали официально.