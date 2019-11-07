Глава Адыгеи и Посол Королевства Бахрейн в РФ обсудили аспекты сотрудничества

Сегодня в ходе переговоров Главы РА Мурата Кумпилова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмеда Аль-Саати были обсуждены перспективы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Стороны выразили готовность к взаимодействию в привлечении инвестиций в экономику, социальную сферу, к сотрудничеству в области АПК, в деревообработке, культурно-гуманитарной сфере, туризме.

Глава республики подчеркнул, что Адыгея обладает серьезным инвестиционным потенциалом. В числе преимуществ – географическое положение и развитая инфраструктура, что позволяет региону быть одной из ключевых точек входа на рынок Юга России. При этом мир и стабильность являются хорошей основой для экономического развития Адыгеи, отметил Мурат Кумпилов.

Была отмечена важность не только долговременных инвестиционных вложений, но и первоочередных мероприятий. В их числе – содействие развитию торгово-экономических отношений.

В частности, поскольку Адыгея отличается производством экологически чистых продуктов питания, экономически выгодным направлением для сотрудничества может стать их экспорт.

Посол отметил заинтересованность Бахрейна в поставках адыгейского сыра, молочных продуктов, растительного масла, зерновых культур, а также древесины, которые пользуются в их стране большим спросом.

Темой для взаимовыгодного сотрудничества стороны также назвали туризм, санаторно-курортный и гостиничный бизнес. По мнению Ахмеда Аль-Саати, уникальные природно-климатические особенности, рекреационный потенциал, богатое историческое наследие привлекут в Адыгею большое число туристов. При этом турпоток из Бахрейна может быть отрыт уже в следующем году.

Глава республики отметил, что по итогам визита Посла будут внимательно рассмотрены все озвученные предложения. Среди них – участие республики в международной выставке халяльных продуктов в Бахрейне, использование возможностей крупного зернового хаба в Бахрейне, созданного совместного с Россией, а также организация экспозиций о культуре и истории республики. Интересен и опыт Адыгеи в укреплении межконфессионального и межнационального согласия.

Чтобы ускорить процессы взаимодействия Бахрейна и Адыгеи, будут активно использоваться инструменты Посольства и МИД России по налаживанию дружеских и деловых связей. Планируется также заняться вопросами организации бизнес-миссии для установления новых деловых контактов.

В завершение стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии связей и выразили уверенность в том, что деловой визит Посла в регион послужит действенным шагом в развитии сотрудничества, откроет перспективы партнёрства Адыгеи и Бахрейна.

В рамках визита подготовлена насыщенная программа для ознакомления гостя с природными и историко-культурными достопримечательностями.