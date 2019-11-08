Труба — атому

Группа ЧТПЗ планирует вложить в производство бесшовных нержавеющих труб для атомных электростанций 780 млн руб. Инвестпроект будет реализован на площадке Первоуральского новотрубного завода (Свердловская область). Новую линию запустят в 2021 году. Это позволит на 50% увеличить объем производства труб для АЭС, считают в компании. Эксперты говорят, в России рынок сбыта продукции именно для атомных объектов невелик, но у ЧТПЗ есть потенциал для продажи труб за рубеж.



Группа ЧТПЗ планирует реализовать на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) масштабный инвестиционный проект производства нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей. Объем инвестиций составит более 780 млн руб.

«Реализация инвестиционного проекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов»,— говорит директор по стратегии группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.

Группа ЧТПЗ является поставщиком труб для Ростовской, Белорусской, Курской, Ленинградской и Тяньваньской (Китай) атомных электростанций, а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам). В прошлом году компания поставила 276 т бесшовных труб для строительства парогенератора станции «Куданкулам» в Индии.

ПНТЗ вошел в группу ЧТПЗ в 2004 году. Челябинский трубопрокатный завод приобрел 57% акционерного капитала ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Затем в мае 2008 года ЧТПЗ увеличил долю до 84,5%, а в декабре 2008 года приобрел уже 100% акций ПНТЗ. Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году предприятие получило чистую прибыль в размере 6,9 млрд руб.

По оценкам компании, группа ЧТПЗ в первом полугодии 2019 года занимала первое место среди российских производителей по объемам продаж бесшовных промышленных труб (51% от общего объема рынка). При этом доля отгрузки этого вида продукции в структуре сбыта ЧТПЗ не превышает 6,6%. Норма чистой прибыли ЧТПЗ, согласно ежеквартальному отчету, за шесть месяцев 2019 года составила 1,3%, в первом полугодии 2018-го она была на уровне 9,6%. В документе говорится, что чистая прибыль упала из-за изменения структуры контрактов и уменьшения объемов реализации продукции ввиду сокращения рынка. Также негативное влияние оказало падение курса рубля. Вследствие этих факторов снизились показатели рентабельности чистой прибыли, активов и собственного капитала.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что рынок бесшовных нержавеющих труб в России сравнительно узкий, его емкость можно оценить в 30 тыс. тонн в год, из них примерно половина потребляется в атомной энергетике. «Ключевыми поставщиками бесшовных нержавеющих труб для АЭС являются группа ЧТПЗ и “Трубная металлургическая компания”. Использование импортных труб ограничено из-за жестких требований, предъявляемых со стороны атомной энергетики. Вот именно на их замещение и направлен проект группы ЧТПЗ»,— говорит эксперт. Господин Хазанов считает, что ЧТПЗ сможет организовать поставки бесшовных труб для новых энергоблоков, планируемых к строительству в Китае, Венгрии, Пакистане.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев говорит, что на российском рынке наблюдается сокращение спроса: трубы разных диаметров в основном стали востребованы для ремонта коммуникаций, а не в строительстве крупных объектов. По мнению специалиста, ЧТПЗ выбрал верную стратегию по «нишеванию» бизнеса, сосредоточившись на комплектующих для строительства АЭС. «Возможности экспорта в сфере поставки труб также снижаются из-за санкций, высокой конкуренции и сложной логистики. На этом фоне заявление руководства ЧТПЗ о планах по производству труб для АЭС идет в рамках стратегии по созданию нишевых продуктов»,— считает эксперт.

Карина Кальярова