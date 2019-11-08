Убрали грязными тряпками

Министерство здравоохранения Челябинской области расторгло трудовой договор с главным врачом городской больницы №2 Миасса Денисом Маханьковым после неподобающего обращения его подчиненной с пациенткой. Несколько дней назад в соцсетях появилась видеозапись, где санитарка умывает женщину грязной тряпкой. Проверка подтвердила несоблюдение персоналом медицинской этики и нарушение обязательных требований оказания медпомощи. Ранее руководство больницы, комментируя видеозапись, заявило, что сотрудники проводили «полный туалет» пациентки.



Главный врач ГБУЗ «Городская больница №2» Миасса Денис Маханьков уволен из-за неэтичного обращения с пациенткой в медучреждении. Такое решение принято по результатам выездной проверки инцидента, проведенной министерством здравоохранения Челябинской области.

Несколько дней назад в группе «Инцидент Миасс» социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой видно, как санитарка умывает сидящей на кровати пациентке лицо тряпкой, которую только что прополоскала в тазу с грязной водой. При этом сотрудница медучреждения ругает женщину за то, что она испачкала «все тут». Видео сняла соседка пациентки по палате.

«В результате проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии. Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года. Исполняющим обязанности главного врача учреждения будет проведена работа по устранению указанных нарушений, а также определена ответственность работников учреждения, допустивших нарушения»,— говорится в сообщении регионального минздрава.

Жесткие меры реагирования по случившемуся в миасской больнице ранее анонсировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненным назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных,— и происходят такие вопиющие истории, как в Миассе. По результатам проверки будут приняты очень жесткие меры реагирования. И не только и столько в отношении уборщицы, но, прежде всего, в отношении главного врача, который даже не понимает всей меры ответственности, продолжая винить пациентку и направляя запросы в прокуратуру с требованием поиска и наказания автора видео. Увольнение — вот лучшая прививка от равнодушия и безответственности»,— написала госпожа Гехт на своей странице в Facebook.

Денис Маханьков не стал комментировать “Ъ-Южный Урал” свое увольнение, сообщив, что не может разговаривать, он положил трубку.

Раннее руководство больницы, объясняя видеозапись, сообщало, что пациентка «имеет ряд хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение из-за органического повреждения личности».

«На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки, который был осуществлен силами персонала отделения. Для обработки используются тканый материал однократного применения, отдельный для различных частей тела, и соответствующий инвентарь (промаркированная емкость для обработки больных)»,— цитирует главврача 74.ru.

Денис Маханьков руководил миасской больницей №2 с ноября 2010 года, является сыном депутата Челябинской гордумы и главного врача областной клинической больницы №3 Олега Маханькова.

Юлия Гарипова