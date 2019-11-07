Петербуржцы погасили около 200 млн рублей задолженности по взносам на капремонт

По данным на 7 ноября жители Петербурга погасили перед Фондом капитального ремонта задолженности по оплате взносов на общую сумму 193, 5 млн рублей. Всего за пять лет (такая обязанность у граждан появилась в ноябре 2014 года) в Фонд поступили взносы на сумму 19,7 млрд руб., задолженность составляет 1,37 млрд руб., сообщили в пресс-службе организации.

При этом в 2019 году уже подготовлено более 58 тыс. исковых заявлений о возбуждении исполнительных производств в отношении почти 17 тыс. должников. До конца года Фонд планирует взыскать с собственников текущую и просроченную задолженность в размере еще 100 млн руб. Таким образом, за весь 2019 год планируется получить порядка 300 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что капремонт многоквартирных домов в Петербурге в 2019 году выполнен на 89%.