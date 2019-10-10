Капремонт многоквартирных домов в Петербурге выполнен на 89%

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Петербурге выполнена на 89%. Всего она насчитывает более 2,6 тыс. объектов, стоимость работ по н6им оценивается в 9 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Фонда капремонта сообщает АБН.

В сообщении уточняется, что лучше всего в городе обстоят дела с реконструкцией систем теплоснабжения, хуже всего — с устранением аварийности строительных конструкций. В числе лидеров по данному показателю — Василеостровский, Центральный и Петроградский районы. В настоящий момент работы по устранению аварийности проводятся на 93 объектах, выполнение по ним составляет 52%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Фонд капремонта в Петербурге передал подрядчикам 75% объектов из тех, которые включены в краткосрочный план на капитальный ремонт.