Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве. По его словам, доля доллара будет понижена, появятся новые резервные валюты, кроме того, валютные структуры резервов РФ под управлением Центрального банка и ФНБ сблизятся.

Нормативная структура валют ФНБ отличается от фактической. В первой доля доллара составляет 45%, столько же у евро, еще 10% у британского фунта стерлингов. Фактически (.xlsx) же в ней $45,50 млрд, €39,17 млрд и £7,67 млрд.

«Снизим долю доллара США до уровней примерно как у ЦБ в структуре резервов, будет примерно такая же структура. Добавим валют, только резервные, как у ЦБ»,— рассказал источник Reuters. По данным на конец марта, доля евро в структуре золотовалютных резервов составляла 30,3%, американского доллара — 23,6%, китайского юаня — 14,2%, британского фунта стерлингов — 6,6%, иных валют (японская иена, канадский и австралийский доллары) — 7,1%. Собеседник агентства предположил, что Центральный банк может покупать меньше долларов США и увеличить закупки евро, однако Минфин этот вопрос с ЦБ не обсуждал.