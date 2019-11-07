В Удмуртии установили 8 новых дорожных камер

Восемь новых стационарных комплексов автоматической фиксации дорожных нарушений установили в Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса обозначенного нацпроекта.

Камеры установили в Ижевске на перекрестках улиц Магистральная и Маяковского, и Шабердинский тракт — А. Невского. Также комплексы появились на ул. Путейская в Сарапуле и на ул. Ивана Быстрых в Можге. Остальные камеры смонтировали на автодорогах Ижевск-Воткинск, Воткинск-Чайковский у п. Кварса, Воткинск-Шаркан у д. Мишкино и Ижевск-Аэропорт у п. Крылатское.

В городах комплексы фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и превышение скоростного режима. На трассах — превышение скорости и выезд в неположенных местах на полосу, предназначенную для встречного движения. Сейчас камеры работают в тестовым режиме, но в привлекать нарушителей к ответственности, используя данные камер, начнут в ближайшее время.