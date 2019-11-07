Сбербанк освободился от долгов «Мечела»

Банк ВТБ стал крупнейшим кредитором «Мечела», выкупив долги компании на 50 млрд руб. у Сбербанка. При этом долг был оценен с дисконтом, хотя в ВТБ считают стоимость «эквивалентной» и «справедливой». Аналитики считают, что выкуп долга не повлияет фундаментально на процесс реструктуризации, по итогам которой, по мнению собеседников “Ъ”, банки могут войти в капитал компании.

ВТБ 7 ноября объявил о выкупе у Сбербанка долгов группы «Мечел» на сумму около 50 млрд руб. Это сделало банк крупнейшим кредитором компании. «Полагаем, что данная сделка, помимо прочего, окажет благоприятное влияние на предстоящую реструктуризацию кредитных обязательств группы»,— говорится в сообщении. Банк напомнил, что в прошлом году предоставил кредит на выкуп с дисконтом предэкспортного кредита на $1 млрд, который был выдан «Мечелу» синдикатом международных банков в 2010 году. Тогда это позволило снизить долг и реструктуризировать последний крупный кредит, находящийся в дефолте.

Впервые о выкупе долга сообщил РБК. В обмен «Сбербанку» перешел долг «Евроцемента». В 2016 году глава компании Михаил Скороход говорил «Интерфаксу», что группа согласовала условия реструктуризации долга на 42 млрд руб. и $360 млн, а суммарный чистый долг группы на тот момент составлял около 100 млрд руб.

На конец мая задолженность «Мечела» по основному долгу перед Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ составляла 347,5 млрд руб.

В первом квартале истекал grace period по этому долгу, в июне «Мечел» отправил госбанкам предложение отсрочить выплаты по «телу долга» с 2020–2022 на 2024–2026 годы. При этом компания предложила ECA-кредиторам, долг которых составляет $460 млн, войти в общую реструктуризацию с госбанками. На конец второго квартала чистый долг «Мечела» без пеней, штрафов и опционов составляла 411 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA – 6,4х.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, 50 млрд руб. долга «Мечела» перед Сбербанком составляют менее 12% суммарной долговой нагрузке компании. «Мы не думаем, что передача данного объема долга ВТБ фундаментально повлияет на процесс реструктуризации долга Мечела», — полагает аналитик. Другие собеседники “Ъ” обращают внимание на нерыночный характер сделки.

«Долг был оценен с дисконтом. Судя по всему, при сделке были свои оценки того, что и сколько стоит»,— говорит собеседник “Ъ”.





Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин на телефонной конференции заявил, что «стороны получили эквивалентную справедливую стоимость кредита».

По мнению собеседников “Ъ”, реструктуризация долга «Мечела» может предполагать вхождение кредиторов в капитал компании.

На новостях о выкупе ВТБ долга компании у Сбербанка акции «Мечела» выросли на 4% на Мосбирже.

Евгений Зайнуллин