Дольщики ЖК «Фрегат» в Краснодаре остались без отопления

В недавно сданном в эксплуатацию жилом доме по ул. Симферопольской, 58/3 в краевой столице до сих пор не запущено отопление, сообщают жители ЖК. По их словам это связано с тем, что управляющая компания ООО «УКЭСК-Юг», которой застройщик «Аякс-Стройинвест» передал дом, якобы, не выполняет свои обязанности.

«В УК нам сообщили, что намерены пустить тепло в дом после 14 ноября, когда пройдет голосование по выбору управляющей компании», - пояснил один из жителей дома. Ситуация усугубляются еще и тем, что собственники недвижимости, якобы, проголосовали за выбор другой УК «ЮРСК-Сервис». Однако эта компания не смогла подать тепло в связи с тем, что не имеет доступ к инженерным сетям дома. На момент подготовки материала, телефон приемной ООО «УКЭСК-Юг» не отвечал.

По словам жителей, на сегодняшний день в доме на 194 квартиры уже проживают около 60 семей.

Андрей Ульченко