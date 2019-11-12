Леди в черном

Правильно понимаете – у яркой артистки Виктории Модесты ампутирована нога. Именно после этой операции сильная духом девушка повернула свою жизнь к публичному успеху. Среди поклонников теперь и фирма Rolls-Royce. Уникальную Викторию пригласили на главную роль в промоклипе об автомобиле Wraith серии Black Badge.

Алексей Павлов

Виктория в данном случае натурально Победа – над собой. После долгих и тщетных попыток исправить у врачей последствия родовой травмы Модеста сама приняла решение ампутировать ногу до колена. Что в результате, по словам девушки, позволило ей освободиться и начать жить будто бы заново. Будущая артистка, урожденная латышка с фамилией Москалева, к тому переломному моменту проживала уже в Лондоне, изучала моду и музыку, а после операции сама уверенно шагнула на творческий путь. Начала карьеру модели, далее принялась выступать и как певица, а широкую известность получила после участия в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Лондоне. Конечно, девушка заслуживает восхищения. Она не только не стесняется своих особенностей, наоборот, подчеркивает, что и с ними полноценная насыщенная деятельность абсолютно реальна. Чем вдохновляет многих, переживших подобные трудности. Эффектный протез – часть сценического образа, и Виктория называет себя поэтому первой бионической исполнительницей.

Приглашение артистке от Rolls-Royce – ну очень впечатляющий ход. Собственно, черную особую серию Black Badge фирма и трактует как выражение или подтверждение силы. Но только это не про злую магию, а про некие возможности сверх обыкновенного. Что в точности перекликается с историей Виктории. Промоклип Black Badge уже разошелся в интернете – ищите и смотрите, сильное зрелище.