ТК «Ростовский» еще раз выставят на торги со снижением цены до 1,065 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области утвердил начальную цену торгов по продаже имущества обанкротившегося «Тепличного комбината «Ростовский» на уровне 1,776 млрд руб., сообщается на сайте ЕФРСБ. Торги планируется провести в форме публичного предложения с ценой отсечения 1,065 млрд руб. Сроки проведения мероприятия пока не определены.

Напомним, ранее тепличный комбинат уже трижды пытались продать, но покупателей на нашлось. На последних торгах (проводились июне-июле) также была установлена начальная цена 1,776 млрд руб., однако цена отсечения была выше — 1,243 млрд руб. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Тепличный комбинат «Ростовский» площадью 16 га был построен компанией «Фабрика овощей», которая также занималась тепличными комбинатами в Тульской, Челябинской и Новгородской областях. Находится в Неклиновском районе. Начал работу в 2014 году. Специализируется на выращивании огурцов, помидоров и зелени, проектный объем производства составляет около 10 тыс. т продукции в год. В июле прошлого года в отношении ООО «Тепличный комбинат “Ростовский”» открыли конкурсное производство. Причиной банкротства стала чрезмерная кредитная нагрузка.

Вадим Водолазов