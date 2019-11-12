Большое событие

Новый лайнер Bentley – как перемещенный во времени самолет из кинговской фантастики – сохранил на борту некую особенную реальность. Да, англичане уже рисуют нам не столь отдаленное будущее, где флагманом их фирмы станет электромобиль. Но этот Flying Spur даже с обилием изменений еще очень… настоящий!

Александр Катаев

Очевидное-невероятное. Мне удалось выявить у новинки сразу два минуса. Судите сами. К пассажирам заднего ряда тут обращен сенсорный пультик, с помощью которого можно оперировать функциями отдельно для левой и правой секций сиденья. Есть подогревы сиденья – причем одновременно подогреваются центральный и дверные подлокотники; есть вентиляция, массажеры – предложено пять типов массажа с разными степенями интенсивности. Регулируешь раздельно настройки климата. Или управляешь шторками. Или меняешь семь цветов и яркость контурной подсветки. Наконец, с пультика можно поднять или опустить носовую фигурку – крылатую литеру B. Но внимание! Эффектный длинный капот загибается так, что фигурка сидящим сзади не видна. И еще. Пультик съемный, что удобно. Но до чего скользкий – постоянно падает с колен на ходу. Приходится утруждаться, наклоняться, шарить по шерстяному коврику…

Российский конфигуратор предлагает для модели аж семнадцать основных цветов кузова. И еще восемнадцать дополнительно! Отдельным пунктом – широкий набор сочетаний отделки в салоне. И вот увидите, скоро начнут появляться эксклюзивные пакеты исполнений. Фото: Bentley

Усмехнулись? Экскьюз ми, что позволил иронию – да, новейший Bentley ожидаешь найти абсолютно безупречным. Если серьезно, перед нами очень красиво и подробно переписанный современным английским языком и в хорошем смысле сложносочиненный Flying Spur как симбиоз традиций и прогрессивных решений. Минусов по меркам обычных автомобилей вроде бы и нет. Зато базовыми и опционными плюсами седан наполнен до краев. Вот разве добавить бы в оснащение напечатанный сборник интересных историй закулисья, частью из которых поделились со мной авторы проекта.

Премьера сразу с мощным топ-мотором – фирменный обычай. Как минимум еще год силовой агрегат W12 6.0 останется без альтернативы. Но со временем вероятно появление версии с бензиновым же двигателем V8. И если да, такой Flying Spur окажется доступнее. Фото: Bentley

Люди решают

Если говорить о любопытных деталях, так создатели в первую очередь выделяют упомянутую носовую фигурку. Изящная фирменная миниатюра впервые подсвечивается. И традиционно для Bentley даже у такой малости есть некая занятная подноготная.

Flying Spur во многом складывался по решениям главного продуктового эксперта Ханса Хольцгартнера. И вот Ханс жалуется мне, что фигурку эту ему еще припомнят инженеры. На капоте планировались лишь осевая накладка и рельефная эмблема. Потом Хансу показали эскизы с фигуркой. Предупредив, однако, что сделать маскот с механикой и подсветкой – сложная задача. Но руководитель настолько увлекся эффектной идеей, что велел делать обязательно. Инженеры, дескать, порядком ворчали, им пришлось потрудиться.

А для главного дизайнера Штефана Зилаффа, как он сам рассказывает, по-настоящему сложным было убедить коллег в необходимости вести по кузову такие резкие линии с выштамповками. Детали кузова алюминиевые, и подобные дизайнерские решения требуют применять хитроумную технологию формовки. Еще одна непростая задача, которую сообща решили стилисты и технологи, – мягкая отделка салона с бесшовным геометрическим 3D-узором.

Длина кузова изменилась незначительно. Но база выросла на 130 миллиметров, это много. Стандартные колеса – на 21 дюйм, за доплату – на 22 дюйма. Тормозные диски большущие, и можно заказать красные суппорты. Фото: Bentley

На основе орднунга

Послушать Стивена Гудвина из команды инженеров, так для английских техников трудностью стала роботизированная коробка. Тут важный момент: над машиной трудились не только англичане, но и немцы из Porsche. Платформа у Flying Spur идентична таковой у модели Panamera, и сообщается, что это не точечная доработка немецкой основы, а совместная разработка для Bentley почти с чистого листа по английскому техзаданию. Так вот, РКП в этой истории как данность. Понимаете, да? Техзадание бескомпромиссно указывало – тут Стивен даже картинно хватается за голову – так перенастроить трансмиссию, созданную для спорткара, чтобы в работе она соответствовала ценностям благообразных флагманов Bentley.

Англичане поволновались и когда дело дошло до тонких настроек ходовой спортивного происхождения. Получится ли обеспечить желаемый уровень комфорта для пассажиров на втором ряду? «Все получилось. Нас полностью устраивает результат даже в случае с максимальными 22-дюймовыми колесами, – это уже директор автомобильного направления Питер Гест. – И нет, мы не скрываем родства нашей новинки с Porsche, напротив, гордимся, что удалось сотрудничать с немцами».

Счастье в технике

Ореховые панели, дорогая и с хирургической точностью простроченная кожа обивки, ювелирного вида подробности органов управления – тут Bentley в своем духе. На фабрике в Крю подбором материалов буквально на ощупь занимается целое подразделение.

То есть ощущение классической вещи есть и теперь. Даже все еще можно представить, что аудиосистема – на выбор элитные Naim или Bang & Olafsen – сама заиграет «God save the Queen», в подстаканниках вдруг возникнут чашки горячего чая, а из перчаточного отсека внезапно выпорхнет сова. Как и было сказано, на борту особая реальность. Но в угоду современности Flying Spur теперь рекомендуют с упором на технические деликатесы.

Под капотом бензиновый шестилитровый битурбомотор W12. Мощность 635 л.с., что на двадцать семь больше, чем у кроссовера Bentayga с таким же двигателем. Шасси полноуправляемое с подруливающими задними колесами. Стабилизаторы активные с электромеханическими актуаторами. Базовые трехкамерные пневмоэлементы подвески позволяют менять клиренс. Привод по-прежнему полный. Автоматика распределяет крутящий момент с акцентами в пользу задней оси. Предусмотрен выбор из четырех ездовых режимов. И в спортивном режиме доля момента на передней оси специально ограничена сильнее для ощущения машины как заднеприводной.

Конечно, много продвинутой электроники. Матричные светодиодные фары автоматически варьируют пучки дальнего света, чтобы не ослеплять встречных. Есть система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, автопарковщик. Медиасистема поддерживает смартфоны. Сова из перчаточного ящика выпорхнула бы голографическая!

Ориентиры в пространстве

Едет новый автомобиль именно так, как вы представили, когда посмотрели на заглавную фотографию. Мощно, плавно, устойчиво – дорого. Интенсивное прибавление газа здесь не оборачивается драмой: мотор набирает громкость словно где-то в отдалении, роботизированная коробка умело ассистирует, ну и просто картинка за окнами резко убыстряется, как при перемотке видео. Что до управляемости – даже на витиеватых провинциальных дорожках с большущим седаном никаких проблем, рулем здесь лишь совмещаешь рамки лобового стекла и границы полосы. При переходе в спортивный режим руль немного тяжелеет, а подвеска сообщает о шероховатостях побольше – вот и весь спорт.

А куда едет? На презентации пунктом назначения стал преклонного возраста особняк, возле которого обнаружился Continental Flying Spur 1958 года. Не случайно, разумеется, он там стоял. Паркуешь рядом со старым автомобилем новый и шагаешь от одного к другому натурально через пропасть. Например, когда-то салон был удивительно тесным. А теперь, как ни регулируй электрифицированный задний ряд, там царский запас места. «Но вы ведь поняли, – спрашивает Питер Гест, – что новая облицовка выполнена аккурат по мотивам старой?»

А дальнейшее движение Bentley – на совершенно иной уровень, к электрификации. Кстати, весьма вероятно, что основой станет платформа от недавнего электрокара Porsche Taycan. Вдобавок англичане занимаются системой автопилотирования: «Bentley – традиционно для вождения, но мы обязаны предлагать максимум выбора». Грядущие перемены волнительны. Поэтому так не хочется покидать салон нового Flying Spur. Хочется задержаться в этом настоящем.